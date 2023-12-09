Бетіс – Реал 1:1

Голи: Руїбаль, 66 – Беллінгем, 53.

У матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на виїзді зустрічався з Бетісом. Гра відбулася на арені "Беніто Вільямарін" у Севільї.

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Бетіс зіпсував настрій Луніну

Перший тайм суперники завершили без голів. На 31-й хвилині поєдинку господарі мали чудовий шанс відкрити рахунок. У цьому епізоді блискучу реакцію продемонстрував український голкіпер "вершкових".

На 53-й хвилині матчу зірка "королівського клубу" Джуд Беллінгем вчергове нагадав, що 103 мільйони євро на нього були витрачені не даремно. Це був 12 гол англійця в чемпіонаті.

Однак севільці досить швидко відновили статус-кво. Феноменальний за красою та точністю удар здалеку зробив Айтор Руїбаль. Андрій був безсилий допомогти своїй команді.

Наприкінці зустрічі Бетіс мав можливість вирвати перемогу. Однак і в цьому випадку суперсейв Луніна врятував "вершкових" від неприємностей. У підсумку поєдинок завершився внічию – 1:1.

Реал зберіг за собою першу сходинку в турнірній таблиці. У вершкових 39 балів у 16 матчах. На п'яти їм наступає Жирона (38 очок), яка 10 грудня зіграє проти Барселони.

Бетіс розташувався на 7-му місці Ла Ліги. "Зелено-білі" здобули 27 очок у 16 поєдинках.

Відеоогляд матчу Бетіс – Реал