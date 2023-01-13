Два камбека и не засчитанные голы: Барселона выгрызла победу у Бетиса в серии пенальти - видео

В четверг, 12 января, в поединке между Барселоной и Бетисом определился второй финалист Суперкубка Испании. В серии послематчевых пенальти точнее были подопечные Хави.

Бетис – Барселона 2:2 (по пен. 2:4)

Голы: Фекир, 77, Морон, 101 – Левандовски, 40, Фати, 93

В Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда прошел полуфинальный поединок Суперкубка Испании между командами Бетис и Барселона.

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Соперники подготовили болельщикам настоящий спектакль, держа в напряжении в течение всего поединка.

Бетис дал настоящий бой Барселоне

Номинальные гости открыли счет под занавес первого тайма. Форвард Барсы Роберт Левандовский удачно сыграл на добивании в штрафной площадке, отправив мяч под штангу – 1:0.

Команда Мануэля Пеллегрини отыгралась на 77-й минуте матча. Набиль Фекир воспользовался точной передачей партнера по команде, отправив мяч в сетку ворот "гранатовых".

Через несколько минут Левандовский снова вывел свою команду вперед. Но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот. Кстати, это был второй упраздненный мяч Барселоны. В первом тайме "жертвой" VAR стал Педри.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. Такой счет не устраивал подопечных Хави, которые уже на 93-й минуте первого овертайма достигли своего. Фати в одно касание точно пробил по воротам Бетиса - 2:1.

Однако этот гол не сломал "зелено-белых". Нападающий Бетиса Морон фантастическим ударом пяткой восстановил паритет – 2:2.

Дополнительное время так и не определило финалиста, поэтому соперников ждала футбольная лотерея. Героем серии одиннадцатиметровых стал вратарь Барсы тер Штеген. Два безупречных сейва немца вывели "блаугранас" в финал Суперкубка Испании.

Видеообзор матча Бетис – Барселона

В финале Суперкубка Испании зрители станут свидетелями Эль-Классико, где встретятся Реал и Барселона.