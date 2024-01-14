Россиянин, который из-за полномасштабной войны сменил спортивное гражданство с российского на канадское, одержал победу техническим нокаутом. Он выглядел лучше соперника, а в седьмом раунде дважды отправил Каллума Смита в нокдаун, после чего угол британца отказался от продолжения поединка, пишет 24 Канал.

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Бывших россиян не бывает

Одержав 20-ю победу в карьере Бетербиев дал краткий комментарий в ринге касательно боя. Он отвечал на стандартные вопросы, после чего обратился к своим болельщикам и в очередной раз продемонстрировал, почему спорт не вне политики.

Россиянин снова разрушил легенду своего промоутера о том, что он стал частью канадской культуры и сменил паспорт не из-за ограничений для боксеров из страны-террористки, а по собственному желанию. Спортсмена попросили передать 1 месседж для фанатов и он не нашел ничего лучше, чем сказать следующее:

Нохчийчоь (Чечня – 24 Канал) – сила, Ахмат – сила, Рамзан – чемпион.

Смотреть видео с речью Бетербиева о Кадырове

Таким образом, россиянин под прикрытием канадского гражданства в очередной раз продемонстрировал, что никакой нейтральности у "запоребриковых" спортсменов нет, поэтому Томасу Баху и французским властям нужно хорошо подумать, хотят ли они видеть такой позор на Олимпиаде в Париже, ведь на главном спортивном празднике года таких проявлений любви к "русскому миру" и его руководителям-террористам может быть в разы больше.