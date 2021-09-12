Бесславное возвращение: Холифилд проиграл Белфорту нокаутом в первом поединке за 10 лет – видео
Источник:24 канал
В ночь на 12 сентября во Флориде состоялся вечер бокса от компании Triller. В главном бою встречались бывший чемпион мира по боксу, 58-летний Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC, 44-летний Витор Белфорт.
Молодость победила опыт
Более молодому бойцу удалось потрясти легенду в первом раунде ударом по корпусу. Затем он начал добивать раненого зверя.
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Сначала Холифилд потерял равновесие и вывалился за канаты после попытки пробить навстречу. Но потом он упал по-настоящему, когда соперник достал его ударом. Эвандер поднялся на ноги довольно быстро, но сразу пропустил снова и рефери остановил поединок – победа Белфорта техническим нокаутом в первом раунде.
Видео нокаута в бою Эвандер Холифилд – Витор Белфорт
- В прошлый раз Холифилд выходил на ринг в 2011 году, когда победил техническим нокаутом датчанина Брайана Нильсена.
- Белфорт ранее уже проводил боксерский бой, когда в 2006 году победил техническим нокаутом соотечественника Жоземарио Невеса.