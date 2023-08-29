Динамо проиграло первый матч Бешикташу со счетом 2:3. Решающий гол был пропущен уже в компенсированное арбитром время. И теперь 31 августа Бешикташ и Динамо сыграют ответный матч в Стамбуле. Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги конференций. Неудачник – закончит выступления в еврокубках в этом сезоне.

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Динамо нужно в этом матче только выигрывать. Остальные результаты киевлян не устроят, ведь по сумме двух матчей тогда победителем останется Бешикташ.

Если Динамо победит с разницей в один гол, игра перейдет в овертайм. Если и тогда не удастся определить более сильного, то игроков будет ожидать серия пенальти.

Победа с разницей в два или более гола в основное время позволит именно Динамо выйти в групповой этап Лиги конференций.

Матч Бешикташ – Динамо начнется в 21:00. На канале FootballHub матч будет комментировать Игорь Цыганик. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Бешикташ – Динамо.

Бешикташ – Динамо онлайн