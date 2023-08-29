Динамо програло перший матч Бешикташу з рахунком 2:3. Вирішальний гол було пропущено вже у компенсований арбітром час. І тепер 31 серпня Бешикташ та Динамо зіграють матч-відповідь в Стамбулі. Переможець цієї пари вийде до групового етапу Ліги конференцій. Невдаха – закінчить виступи в єврокубках в цьому сезоні.

До теми Шанси не мізерні, але перемога буде вважатися дивом: що очікувати від матчу Динамо з Бешикташем

Динамо треба в цьому матчі лише вигравати. Інші результати киян не влаштують, адже за сумою двох матчів тоді переможцем залишиться Бешикташ.

Якщо Динамо переможе з різницею в один гол, то гра перейде в овертайм. Якщо і тоді не вдасться визначити сильнішого, то на гравців очікуватиме серія пенальті.

Перемога з різницею у два голи чи більше в основний час дозволить саме Динамо вийти в груповий етап Ліги конференцій.

Матч Бешикташ – Динамо розпочнеться о 21:00. На каналі FootballHub матч коментуватиме Ігор Циганик. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Бешикташ – Динамо.

Бешикташ – Динамо онлайн