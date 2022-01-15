Бешеный Холанн забил 78 гол за Боруссию за 77 матчей: видео избиения Фрайбурга

Норвежский нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанн продолжает поднимать свою трансферную цену. Форвард забил уже 78-й гол в футболке "шмелей" за 77 матчей.

В этот раз под руку Холанна попал Фрайбург, с которым Боруссия встретилась в рамках 19 тура Бундеслиги. Норвежец оформил дубль в ворота команды Кристиана Штрайха.

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Боруссия Д – Фрайбург 5:1

Голы: Менье, 14, 29, Холанн, 45+1, 75, Дахуд, 86 – Демирович, 61

Дортмундская команда еще в первом тайме обеспечила себе комфортное преимущество благодаря двум голам защитника сборной Бельгии Менье. Холанн отличился в компенсированное время и в середине второго тайма.

Фрайбург сумел забить гол престижа на 61-й минуте. Последнее слово в игре было за хозяевами: Дахуд установил итоговый результат на 86-й минуте.

Благодаря победе Боруссия сократила отставание от Баварии до трех очков. Впрочем, чемпионы Германии свой поединок 19-го тура сыграют 15 января на выезде против Кельна.

Боруссия Д – Фрайбург: видеообзор матча