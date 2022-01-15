Цього разу під руку Голанда потрапив Фрайбург, з яким Боруссія зустрілася у рамках 19-го туру Бундесліги. Норвежець оформив дубль у ворота команди Крістіана Штрайха.

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Боруссія Д – Фрайбург 5:1

Голи: Меньє, 14, 29, Голанд, 45+1, 75, Дахуд, 86 – Демірович, 61

Дортмундська команда ще в першому таймі забезпечила собі комфортну перевагу завдяки двом голам захисника збірної Бельгії Меньє. Голанд відзначився у компенсований час і в середині другого тайму.

Фрайбург зумів забити гол престижну на 61-й хвилині. Та останнє слово в грі було за господарями: Дахуд встановив підсумковий результат на 86-й хвилині.

Завдяки перемозі Боруссія скоротила відставання від Баварії до трьох очок. Втім, чемпіони Німеччини свій поєдинок 19-го туру зіграють 15-го січня на виїзді проти Кельна.

Боруссія Д – Фрайбург відеоогляд матчу