Беседин вышел на поле на замену сразу после того, как закончилось основное время матча, и команды ждали два экстратайма. Он на 91-й минуте заменил Романа Яремчука.

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Но вместо Беседина мог выйти и Довбик. Все потому, что самого Беседина долго никто не мог найти. Детали этой истории рассказал Николай Васильков, который тогда работал пресс-секретарем главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и был на месте происшествия.

Когда Шевченко позвал Артема выходить на замену, то его не могли найти. Мальдера (помощник Шевченко, – прим. ред.) поискал на скамье, в раздевалке – нет. У всех были круглые глаза, когда Артем спокойно вышел из туалета, дожевывая какое-то печенье. А уже хотели вместо него выпускать Довбика", – рассказал Васильков.

Беседин провел на поле всего семь минут. Он получил травму, когда Маркус Даниэльсон грубо сыграл против него, за что был удален из поля. Беседина заменил Цыганков, а Довбык через несколько минут вышел вместо Ярмоленко. И на 120+1 минуте забил победный гол, выведший Украину в четвертьфинал.