Бєсєдін вийшов на поле на заміну одразу після того, як закінчився основний час матчу, і на команди чекали два екстратайми. Він на 91-й хвилині замінив Романа Яремчука.

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Але замість Бєсєдіна міг вийти й Довбик. Все через те, що самого Бєсєдіна довго ніхто не міг знайти. Деталі цієї історії розповів Микола Васильков, який тоді працював прессекретарем головного тренера збірної України Андрія Шевченка і був на місці події.

"Коли Шевченко покликав Артема виходити на заміну, то його не могли знайти. Мальдера (помічник Шевченка, – прим. ред.) пошукав на лаві, в роздягальні – немає. В усіх були круглі очі, коли Артем спокійно вийшов з туалету, дожовуючи якесь печиво. А вже хотіли замість нього випускати Довбика", – розповів Васильков.

Бєсєдін провів на полі лише сім хвилин. Він отримав травму, коли Маркус Даніельсон грубо зіграв проти нього, за що був вилучений з поля. Бєсєдіна замінив Циганков, а Довбик через декілька хвилин вийшов замість Ярмоленка. І на 120+1 хвилині забив переможний гол, який і вивів Україну у чвертьфінал.