Бенефис украинцев: Беседин и Макаренко отметились голами в чемпионате Казахстана

Украинские легионеры помогли своему клубу Ордабасы одержать победу в 10-м туре чемпионата Казахстана. Артем Беседин и Евгений Макаренко присоединились к команде летом прошлого года.

В чемпионате Казахстана состоялись матчи 10-го тура. Действующий чемпион первенства Ордабасы принимал Жетысу, пишет 24 Канал.

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Украинцы зажигают в Казахстане

В стартовом составе хозяев вышли сразу трое украинских легионеров: Игорь Пластун, Евгений Макаренко и Артем Беседин. Именно экс-динамовцы стали героями встречи.

На 21-й минуте матча Беседин ударом из-за штрафной площадки открыл счет во встрече. Для украинского форварда это второй гол в чемпионате.

Видео гола Беседина

А на 33-й минуте встречи Евгений Макаренко удвоил преимущество. Полузащитник откликнулся на подачу с углового и головой переправил мяч в сетку ворот. Отметим, что до этого Макаренко еще не забивал в чемпионате. На его счету два гола в Кубке и Суперкубке Казахстана.

Видео гола Макаренко

В итоге Ордабасы одержал победу со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу Премьер-лига Казахстана.