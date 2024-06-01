У чемпіонаті Казахстану відбулися матчі 10-го туру. Чинний чемпіон першості Ордабаси приймав Жетису, пише 24 Канал.

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Українці запалюють в Казахстані

У стартовому складі господарів вийшли одразу троє українських легіонерів: Ігор Пластун, Євген Макаренко та Артем Бєсєдін. Саме ексдинамівці стали героями зустрічі.

На 21-й хвилині матчу Бєсєдін ударом з-за штрафного майданчику відкрив рахунок у зустрічі. Для українського форварда це другий гол в чемпіонаті.

Відео голу Бєсєдіна

А на 33-й хвилині зустрічі Євген Макаренко подвоїв перевагу. Півзахисник відгукнувся на подачу з кутового та головою переправив м'яч до сітки воріт. Зазначимо, що до цього Макаренко ще не забивав в чемпіонаті. На його рахунку два голи в Кубку та Суперкубку Казахстану.

Відео голу Макаренка

У підсумку Ордабаси здобув перемогу з рахунком 3:1 та очолив турнірну таблицю Прем'єр-ліги Казахстану.