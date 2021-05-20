Бернли – Ливерпуль 0:3

Голы: Фирмино, 43, Филлипс, 52, Окслейд-Чемберлен, 88

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В последних двух турах перед Ливерпулем стоит задача выиграть два матча, что гарантирует команде участие в Лиге чемпионов. Все из-за того, что ближайшие конкуренты, Челси и Лестер, встретились в очной игре. Благодаря победе Челси и выездной победе над Бернли Ливерпуль вышел на нужное 4 место.

Сначала Бернли и Ливерпуль обменялись острыми моментами: Мане не замкнул кросс из пределов штрафной, а Вуд не воспользовался ошибкой защитников и не попал в створ ворот.

Впоследствии свой шанс забить упустил Тьяго: испанец обыграл голкипера Бернли, но не попал в створ ворот. Рандеву с Норрисом также не смог реализовать и Салах.

Выводить Ливерпуль вперед был обязан Филлипс: центрбек пробил из пределов штрафной, но не попал в створ!

Под занавес первого тайма Ливерпуль все же открыл счет в игре. Фирмино в штрафной откликнулся на прострел Робертсона и направил мяч в сетку ворот.

Сразу после перерыва подопечные Юргена Клоппа удвоили преимущество. Мане в штрафной накрутил защитников и навесил на Филлипса. На этот раз защитник пробил метко, а главное – результативно!

На последних минутах встречи Окслейд-Чемберлен одурачил половину защиты Бернли и пушечным ударом не оставил шансов Норрису – 3:0!

Бернли – Ливерпуль видеообзор