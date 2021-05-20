Бернлі – Ліверпуль 0:3

Голи: Фірміно, 43, Філліпс, 52, Окслейд-Чемберлен, 88

Дивіться також Гол Маліновського у ворота Ювентуса не допоміг Аталанті завоювати Кубок Італії: відео

В останніх двох турах перед Ліверпулем стоїть завдання виграти два матчі, що гарантує команді участь у Лізі чемпіонів. Все через те, що найближчі конкуренти, Челсі та Лестер, зустрілися в очній грі. Завдяки перемозі Челсі та виїзній звитязі над Бернлі Ліверпуль вийшов на потрібне 4 місце.

Спершу Бернлі та Ліверпуль обмінялися гострими моментами: Мане не замкнув крос з меж штрафного, а Вуд не скористався помилкою оборонців та не поцілив у площину воріт.

Згодом свій шанс забити змарнував Тьяго: іспанець переграв голкіпера Бернлі, але не влучив у площину воріт. Рандеву з Норрісом також не зміг реалізувати й Салах.

Виводити Ліверпуль вперед був зобов'язаний Філліпс: центрбек пробив з меж штрафного, але не влучив у площину!

Під завісу першого тайму Ліверпуль таки відкрив рахунок у грі. Фірміно у штрафному відгукнувся на простріл Робертсона та спрямував м'яч у сітку воріт.

Відразу по перерві підопічні Юргена Клоппа подвоїли перевагу. Мане у штрафному накрутив оборонців та навісив на Філліпса. Цього разу захисник пробив влучно, а головне – результативно!

На останніх хвилинах зустрічі Окслейд-Чемберлен пошив у дурні половину захисту Бернлі та гарматним ударом не залишив шансів Норрісу – 3:0!

Бернлі – Ліверпуль відеоогляд