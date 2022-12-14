Колишній власник італійського Мілану та прихильник кривавого диктатора Путіна Сільвіо Берлусконі виступив з черговою скандальною заявою. 86-річний президент Монци вирішив урізноманітнити життя футболістів своєї команди.
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Виступаючи на різдвяній вечірці перед гравцями і тренерським штабом Монци, Берлусконі пообіцяв незвичну винагороду за перемоги над Міланом і Ювентусом.
"Я мотивую гравців. Тепер у вас є матчі проти Ювентуса, Мілана тощо.
Якщо ви виграєте в однієї з цих великих команд, я відправлю в роздягальню автобус, повний повій", – заявив Берлусконі.
Відзначимо, що сезон 2022/23 Монца вперше за 110-річну історію клубу розпочала в Серії А. Після 15-ти зіграних матчів команда займає 14 місце в турнірній таблиці. У 7-му турі Монца в домашньому матчі перемогла Ювентус з рахунком 1:0.
Щодо самого Берлусконі, то політик давно відомий своєю дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і проросійськими поглядами.
Скандальні заяви Берлусконі щодо війни в Україні
- Наприкінці травня колишній італійський прем'єр сказав, що Європа повинна докласти зусиль, щоб Україна прийняла вимоги Путіна.
- Також Берлусконі розкритикував Володимира Зеленського. Він запевняє, що президент України винен у повномасштабній війні з Росією.
- Скандальний політик вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.