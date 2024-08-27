Поджарил оккупантов из пушки: Беринчик отомстил россиянам за "Охматдет"

Чемпион мира по боксу Денис Беринчик посетил защитников Украины на Донбассе. Известный боксер лично напомнил российским захватчикам о преступном обстреле детской больницы "Охматдет".

Денис Беринчик в своем инстаграме поделился видео с Донбасса. Боксер посетил один из самых горячих участков фронта.

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Беринчик передал привет оккупантам

Чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе привез украинским воинам необходимое снаряжение. Кроме того, Денис сделал выстрел из пушки и передал привет российским оккупантам.

"Выстрел! За "Охматдет", – выкрикнул Беринчик.

Видео выстрела в исполнении Беринчика

Напомним, что 8 июля российская армия целенаправленно нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Оккупанты разрушили здание уникального медицинского учреждения, где лечатся дети с тяжелыми заболеваниями. Бесчеловечный террористический акт России осудил весь цивилизованный мир. Представители украинского спорта присоединились к восстановлению детской больницы.

Отметим, что Денис Беринчик 18 мая 2024 года завоевал полноценный чемпионский титул з версией WBO. В титульном поединке украинец победил мексиканца Эмануэля Наваррете.