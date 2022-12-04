Денис Беринчик в 12-ти раундовом поединке победил по очкам французского боксера Ивана Менди и завоевал пояс чемпиона Европы EBU.
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После победы над французом Беринчик записал видео в Instagram, в котором поблагодарил украинских болельщиков за поддержку.
"Добрый вечер, мы из Украины! Спасибо за поддержку и поздравление. Сейчас два пояса едут в Украину!", - сказал Беринчик.
На бой в Лондоне украинский боксер вышел в военной экипировке. Среди прочего на нем был шеврон спецподразделения "Кракена".