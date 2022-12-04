Денис Беринчик в 12-ти раундовом поединке победил по очкам французского боксера Ивана Менди и завоевал пояс чемпиона Европы EBU.

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После победы над французом Беринчик записал видео в Instagram, в котором поблагодарил украинских болельщиков за поддержку.

"Добрый вечер, мы из Украины! Спасибо за поддержку и поздравление. Сейчас два пояса едут в Украину!", - сказал Беринчик.

Напомним, что для Дениса бой против Менди стал первым с декабря 2021 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Беринчик вступил в терроборону Киева. В качестве волонтера боксер регулярно посещал Сумскую и Харьковскую области, где помогал украинским военным и обычным людям, пострадавшим в результате войны.

На бой в Лондоне украинский боксер вышел в военной экипировке. Среди прочего на нем был шеврон спецподразделения "Кракена".