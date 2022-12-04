Денис Берінчик у 12-ти раундовому поєдинку переміг за очками французського боксера Івана Менді та завоював пояс чемпіона Європи EBU.
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Після перемоги над французом Берінчик записав відео у Instagram, в якому подякував українським вболівальникам за підтримку.
"Доброго вечора, ми з України! Дякую за підтримку та привітання. Зараз два пояси їдуть до України!", – сказав Берінчик.
На бій у Лондоні український боксер вийшов у військовому екіпіруванні. Серед іншого на ньому був шеврон спецпідрозділу "Кракена".