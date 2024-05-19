Беринчик одолел Наваррете и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе

Утром 19 мая (в Украине) состоялся еще один бой для украинских поклонников бокса, в котором Денис Беринчик подрался с Эмануэлем Наваррете. Поединок состоялся в американском Сан-Диего.

Боксерское шоу состоялось на "Pechanga Arena", а на кону главного боя стоял титул чемпиона мира по версии WBO. Это был уже второй бой для поклонников бокса в Украине за последние сутки, пишет 24 Канал.

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Второй большой бой для Украины

Только ночью 19-го мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Поэтому Денису Беринчику хотелось продолжить победную серию для своей родной страны.

Денис вышел на ринг в камуфляжном костюме и с саблей в руках под "Казацкий марш".

Видео выхода Беринчика

В первых двух раундах боксеры занимались разведкой друг друга. Никто особо не спешил бросаться в атаку. Активнее в своих действиях был Беринчик.

В третьем раунде Наваррете несколько раз сильно промахивался мимо Дениса, который занял центр ринга.

Следующий раунд уже был значительно активнее и веселее. Боксеры обменялись мощными комбинациями по туловищу и голове. Довольно ровный старт поединка был от обоих бойцов.

В середине пятого раунда и Беринчик, и Наваррете выбросили несколько точных двоек. Боксеры не жалели друг друга. Очень быстро поединок добрался до своего экватора. Бойцы продолжали вести равный бой и больше сходиться в клинче.

Ровный бой в Сан-Диего

Беринчик нацеленно пробивал в грудь, чтобы сбить дыхание соперника. Денис классно двигался по рингу, нивелируя длину рук соперника. Украинец частенько использовал двойку, которая проходила в Наваррете.

В 9-м раунде боксеры бросились в атаки. Как только Беринчик пытался выбросить несколько комбинаций, Наваррете встречал украинца в клинче. Судья дважды вмешивался в поединок.

Настоящий чемпионский раунд 10-ть выдали боксеры, который остался за украинским боксером. После чего раунда было видно, как сложно начал дышать Наваррете. Зато Беринчик выглядел свежее в последних раундах поединка.

В 11-м раунде Беринчик побывал на настиле ринга. Однако ни о каком нокдауне речь здесь не шла. Денис просто споткнулся за ногу и упал. После чего бой продолжился. Денис и Эмануэль начали боксировать на встречных. Очень напряженным был предпоследний раунд. Судья все чаще вмешивался в ход боя.

Наваррете пытался поймать Дениса апперкотом, но украинец классно уклонялся от ударов соперника. Чем меньше времени оставалось до конца боя, тем становилось больше напряжение.

Боксеры провели весь 12-раундовый бой, победителя которого определяли судейские записки – 115:113, 112:116, 116:112.

Денис Беринчик – чемпион мира по версии WBO в легком весе. Вторая крупная украинская победа за несколько часов!!!