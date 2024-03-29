Беринчик имеет стальное сердце и казацкий дух: Красюк оценил шансы украинца на чемпионский титул
В мае украинских любителей бокса ожидают несколько знаковых поединков. В одном из них Денис Беринчик поборется за пояс чемпиона WBO в легком весе.
Поединок Дениса Беринчика и чемпиона мира в трех весовых категориях Эмануэля Наваррете состоится 18 мая в США. Для украинского боксера это будет первая возможность побороться за полноценный чемпионский титул.
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Каковы шансы Беринчика на победу
Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк оценил сильные качества украинца. Опыт и бойцовский характер должны помочь Денису одержать победу.
"Мексиканец является суперчемпионом WBO, на вес ниже крепкий парень. Но как его можно сравнить с Денисом, если они еще не вышли на ринг. Конечно, есть сильные и слабые стороны у каждого из них.
Но тот опыт, который имеет Беринчик, и тот характер, стальное сердце, крепкую нервную систему и этот бойцовский казацкий дух Дениса, который мы видели уже неоднократно во всех его предыдущих боях и в жизни, нам только доказывает эту позицию. Конечно, победу одержит сильнейший, тот кто будет лучше подготовлен 18 мая на эти 45 минут. Но Денис уже давно находится в тренировочном лагере, и тот объем работы, который он выполняет, позволяет ему самому быть уверенному, выходя в ринг", – рассказал Красюк.
Промоутер отметил, что выбор такого титулованного соперника для Беринчика был сознательным. Впрочем, украинский боксер имеет неплохие шансы одержать победу.
Относительно результата – мы не можем его знать заранее, однако понимаем что шансы есть. И не просто какие-то эфемерные шансы, а абсолютно реальные шансы, потому что Денис и его тренер Егор Голуб, его команда трезво оценивают ситуацию. Это был сознательный выбор, потому что у нас были и другие опции – например, драться сразу за несколько поясов, но было принято решение идти именно таким путем,
– заметил Красюк.
Жаркий май
- Напомним, что в один день с Денисом Беринчиком будет драться его друг Александр Усик. Однако этот поединок состоится в другой локации – в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Усик и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
- 12 мая в австралийском городе Перт Василий Ломаченко и Джордж Камбосос подерутся за титул IBF в легком весе.