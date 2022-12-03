Возвращение украинского боксера на ринг состоится в андеркарде главного боя вечера между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. Это будет первый поединок для Дениса Беринчика с декабря 2021 года, пишет 24 канал.

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Соперником украинца станет боксер из Франции с украинским именем Иван Менди. Это будет второй поединок Дениса, который он проведет вне родной Украины.

Боксеры уже провели дуэль взглядов, на которую оба боксера пришли с чемпионскими поясами.

Официальным транслятором вечера бокса в Лондоне станет платформа Megogo, которая покажет еще и бой Беринчика против Менди.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию.