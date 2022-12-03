Повернення українського боксера на ринг відбудеться в андеркарді головного бою вечора між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою. Це буде перший поєдинок для Дениса Берінчика із грудня 2021 року, пише 24 канал.

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Суперником українця буде боксер із Франції з українським ім'ям Іван Менді. Це буде другий двобій Дениса, який він проведе за межами рідної України.

Боксери вже провели дуель поглядів, на яку обидва боксери прийшли із чемпіонськими поясами.

Офіційним транслятором вечора боксу у Лондоні буде платформа Megogo, яка покаже ще й бій Берінчика проти Менді.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію.