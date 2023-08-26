У польському Вроцлаві продовжується вечір боксу за участю кількох українців. Головним боєм події стане зустріч між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Тим часом в андеркарді запланований бій за участі іншого відомого нашого боксера Дениса Берінчика. Суперником спортсмена з Луганщини став швед Ентоні Їгіт.

Денис любить радувати шанувальників яскравими виходами на ринг. Цей раз не став виключенням, українець приміряв образ вікінга з сокирою. На ній був відображений напис "Слава Україні".

Відео виходу Берінчика:

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Берінчик захищатиме пояс WBO International у бою з Їгітом. Опоненти вже зустрічались на Олімпійських іграх-2012, тоді Денис здолав шведа в 1/8 фіналу.

Загалом українець виграв всі 17 своїх боїв на професійному рівні. Нагадаємо, що поєдинок між Усиком та Дюбуа розпочнеться не раніше опівночі.