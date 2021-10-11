Бензема забил роскошный гол в финале Лиги наций, поставив на колени испанцев: видео

Франция – победитель Лиги наций. А одним из авторов триумфа стал нападающий Карим Бензема.

Красивый и важный гол Бензема

Все голы команды забивали исключительно во втором тайме. Первыми нули на табло благодаря голу Микеля Оярсабаля открыли испанцы.

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Но уже через две минуты гости сравняли цифры на табло. Автором результативного удара стал форвард Карим Бензема. Нападающий получил передачу на границе штрафной и решился на дальний удар. Мяч после его мастерского выстрела полетел прямо в девятку ворот Симона. Вот так шедевр забил Бензема. Кариму удалось закрутить мяч в дальний верхний угол ворот.

Сезон-2021/2022 очень результативен для Бензема. На клубном уровне за Реал Карим провел 10 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 10 голов и отдал 7 ассистов.

Французы снова сделали камбэк. На 80-й минуте Мбаппе вырвал для команды победу и трофей Лиги наций – 1:2. Испанцы завоевали серебряные награды, а третье место в турнире заняла Италия, которая обыграла Бельгию (2:1).

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