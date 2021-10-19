Бензема может не прийти на суд

33-летний Бензема 20 октября предстанет перед судом по делу о шантаже экс-футболиста сборной Франции Матье Вальбуэна.

Стоящее Футболиста сборной Франции, который выиграл Лигу наций, приговорили к тюрьме за встречи с женой

Заседание состоится в Версале (Франция) и продлится до 22 октября. Будет ли французский нападающий лично присутствовать на суде – не известно.

Сейчас юристы Бензема не подтвердили, что Карим будет присутствовать в суде лично. Причина в том, что 19 октября у Реала матч с Шахтером в Лиге чемпионов, а уже 24 октября – поединок с Барселоной в чемпионате Испании.

Футболисту грозит 5 лет

Нападающего Реала обвиняют в причастности к шантажу Вальбуэна. В конце 2015 года преступники угрожали опубликовать видео интимного характера с участием Вальбуэна.

Бензема якобы был посредником между преступниками и футболистом. Если вина Карима будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет.

Также футболисту грозит штраф в размере 75 тысяч евро, что вряд ли составит проблему для француза.

После скандала Бензема и Вальбуэна пропустили чемпионат Европы 2016 и чемпионат мира-2018. Только в 2021 году тренер французов Дидье Дешам вернул Бензема в сборную.