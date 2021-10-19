Бензема може не прийти на суд

33-річний Бензема 20 жовтня постане перед судом у справі про шантаж ексфутболіста збірної Франції Матьє Вальбуена.

Варте уваги Футболіста збірної Франції, який виграв Лігу націй, засудили до в'язниці за зустрічі з дружиною

Засідання відбудеться у Версалі (Франція) і триватиме до 22 жовтня. Чи буде французький нападник особисто присутній на суді – не відомо.

Наразі юристи Бензема не підтвердили, що Карім буде присутній у суді особисто. Причина в тому, що 19 жовтня у Реала матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів, а вже 24 жовтня – поєдинок з Барселоною у чемпіонаті Іспанії.

Футболісту загрожує 5 років

Нападника Реала звинувачують у причетності до шантажування Вальбуена. Наприкінці 2015 року злочинці погрожували опублікувати відео інтимного характеру за участі Вальбуена.

Бензема нібито був посередником між злочинцями та футболістом. Якщо вина Каріма буде доведена, то Бензема може опинитися у в'язниці на строк до 5 років.

Також футболісту загрожує штраф у розмірі 75 тисяч євро, що навряд чи складе проблему для француза.

Після скандалу Бензема та Вальбуена пропустили чемпіонат Європи 2016 року та чемпіонат світу-2018. Тільки у 2021 році тренер французів Дідьє Дешам повернув Бензема у збірну.