Пора сконцентрироваться на футболе: эксигрок Динамо засветил вульгарные фото с трансгендером

Бывший игрок киевского Динамо Бэньмин Вербич проповедует разгульный образ жизни. В этот раз словенский вингер зажег пикантные фото с трансгендером.

Альвина Царенко, бывшая девушка Вербича, выступила с очередной порцией шокирующих фактов в отношении Беньямина. Модель не скрывает своего недовольства стилем жизни игрока Панатинаикоса.

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Футбол уже не так и интересен

Альвина Царенко не успевает обливать Беньямина Вербича грязью. На этот раз модель раскрыла еще несколько интересных фактов, касающихся разгульной жизни словенского игрока. Вербич хотел встретиться со своим сыном, вокруг которого разгорался скандал, поскольку фанаты Панатинаикоса угрожали расправой Альвини.

Однако девушка отказала Вербичу, поскольку ей не нравится окружение футболиста. Также Альвина уверяет, что бывший динамовец не концетрируется на футболе, а наоборот желает попробовать что-нибудь новенькое в жизни. Похоже, что игра миллионов отошла у Вербича на второй план.

Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба Лохан, где мой бывший Беньямин Вербич был в воскресенье, 12-го марта, после матча Панатинаикос – Артромирос. Он там был с трансгендером из Словении, который остановился в апартаментах Вербича. Беньямин хотел встретиться с сыном (которого Альвина родила от Беньямина) сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни,

– рассказала бывшая девушка футболиста.

Вульгарное фото Вербича / инстаграмм Альвины Царенко

Словенский футболист в Динамо