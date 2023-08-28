Дебютный вызов для житомирян: скандальный игрок Полесья поедет в ряды национальной сборной
"Стая" делегирует одного из своих футболистов в ряды национальной сборной. Данный вызов стал первым в истории житомирского клуба.
Бенни Макуана отправится в сборную Конго. Юный нападающий принял участие уже во втором "дебюте" Полесья. 24 Канал.
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Ожидает важная встреча
Бени Макуану вызвали в ряды национальной сборной Конго. Нападающий примет участие в матче квалификации в Кубке африканских наций против сборной Гамбии. Стоит отметить, что поединок станет заключительным в отборочном этапе, поэтому крайне важен. Конго занимает третье место квартета (6 очков), а Гамбия – второе (9 очков), поэтому, если Макуана хочет принять участие в континентальном первенстве, ему нужно со своей командой преодолевать оппонента. Дело в том, что Конго в первой встрече с Гамбией вырвало минимальную победу (1:0).
Турнирная таблица / Flashscore
Стоит отметить, что для Макуаны это уже не первый вызов к состоянию красных дьяволов. 20-летний футболист уже успел отыграть 12 поединков в футболке национальной сборной Конго. Также интересен тот факт, что Бени стал первым игроком Полесья, которого вызвали в сборную именно из состояния житомирского клуба (Будковский, Шабанов, Бойко получали вызовы в главную команду страны, однако они на тот момент не были в "стае").
Конголезский футболист в Украине
- Макуана перебрался в состояние Полесья из французского Монпелье, за которое отыграл 34 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Житомирский коллектив выплатил за талантливого игрока 250 тысяч евро.
- Ультрас "волков" сразу помешал трансферу Макуаны до Полесья, поскольку придерживались мнения, что украинские игроки не хуже иностранцев, а также заявляли, что в состоянии житомирского коллектива никогда не было легионеров, поэтому клуб должен придерживаться "традиции".
- Но вот Бени все же успешно перебрался в Украину и начал приносить результат, забив в первом матче против Хартберга (общительный), а впоследствии отличился в ворота Вереса в рамках 1-го тура УПЛ, ставшего дебютным голом для Полесья в элите (позже также забил Александрии ). В общей сложности Макуана успел сыграть за "волков" в 5 матчах, в которых оформил два взятия ворот.