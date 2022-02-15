Бенфику Яремчука обвиняют в подкупе арбитра: у клуба могут быть серьезные последствия

Лиссабонская Бенфика, цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала под подозрение относительно возможного подкупа арбитра.

Сейчас прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруну Пайшау, который, как подозревает следствие, принимал денежное вознаграждение за помощь в футбольных матчах.

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Странные платежи

В частности, в поле зрения правоохранителей попали платежи Бенфики на общую сумму 1,9 миллиона евро, которые клуб выполнял в пользу мелкой IT-компании. С самого начала предполагалось, что в данной ситуации речь может идти об отмывании денег, но впоследствии в поле зрения полиции и прокуратуры попал Бруну Пайшау.

В настоящее время следствие предполагает, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от Бенфики. Бывший судья подобные обвинения отвергает, заявляя, что имеет место банальное стечение обстоятельств, так как он якобы оказывал услуги указанной IT-компании, но их характер не раскрывается.

Сейчас под подозрением находятся три матча Бенфики, на которых небезупречно отработал Пайшау. Два поединка состоялись в 2014 году, еще один – в 2019-м.

По данным rtp.pt, если вопрос получения взятки Бруну Пайшау от Бенфики будет доказан, то лиссабонскому клубу грозит

Бруну Пайшау завершил карьеру арбитра в мае прошлого года. С 2004 года он был рефери международной категории.