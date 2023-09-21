Трубин "помог" Бенфике установить провальный антирекорд Лиги чемпионов

Не о таком старте группового раунда Лиги чемпионов мечтала португальская Бенфика. "Орлы" не только проиграли Зальцбургу, но и установили негативный рекорд в еврокубках.

Уже на старте матча Анатолий Трубин, которому доверили место в воротах "орлов", неудачно сыграл на выходе. Вместо того чтобы отбить мяч, украинец обеими руками попал в голову защитника Зальцбурга.

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Вошли в историю со знаком "минус"

Главный арбитр встречи показал желтую карточку украинскому голкиперу за фол и указал на 11 метров. Однако Конате не смог вывести вперед гостей, ведь пробил выше ворот.

Прошло всего 11 минут, как гости получили еще один шанс на пенальти. На этот раз провалилась защита Бенфики, а Антониу Силва рукой остановил мяч на линии португальских владений. Судья удалил нарушителя с поля и снова указал на 11 метров.

Со второй попытки Зальцбург удалось забить. Шимич легко переиграл Трубина, бросившегося в противоположный удару угол ворот. Все эти события не в пользу Бенфики стали в течение первых 15 минут.

Благодаря такому провалу "орлы" отличились антирекордом в групповом раунде Лиги чемпионов. Бенфика стала первым клубом, который в течение стартовых 15 минут встречи получила в свои ворота два пенальти и еще и удаление на этой стадии самого престижного еврокубкового турнира.

Отметим, что это был последний провал от обороны Бенфики. Защитники провалились во время второго взятия ворот, которое закончил Оскар Глух на 51-й минуте матча, удвоившего преимущество гостей.

Подопечные Роджера Шмидта начали групповой этап поражение виз Зальцбурга 0:2. После поединка главный тренер "Орлов" прокомментировал дебют Трубина в Лиге чемпионов за португальскую команду.

Фанаты Бенфики разделились на два лагеря – критикующие Анатолия и те, кто встал на защиту украинского голкипера.

В другом матче группы Интер и Реал Сосьедад расписали ничью 1:1.