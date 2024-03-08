Автогол Рейнджерса спас Бенфику Трубина от поражения в Лиге Европы: видеообзор

В четверг, 7 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы-2023/2024. В одном из поединков Бенфика принимала Рейнджерс.

Бенфика – Рейнджерс 2:2

Голы: Ди Мария, 45+2 (п) – Лоуренс, 7, Стерлинг, 45+5, Голдсон, 67 (авт.)

Анатолий Трубин уже традиционно вышел в стартовом составе Бенфики. Однако старт матча был точно не по плану хозяев поля. Уже на 7-й минуте Рейнджерс воспользовался проходным двором в защите "орлов" и открыл счет в поединке. Лоуренс размочил нули на табло – 0:1, передает 24 Канал.

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В конце первого тайма команды обменялись голами. Сначала один из лидеров Бенфики Ди Мария реализовал пенальти. Но равный счет на табло продержался всего три минуты. На пятой компенсированной минуте Стерлинг, но не тот, что Рахим, второй раз в матче вывел шотландских гостей вперед 1:2.

В середине второго тайма снова футболисты из Шотландии забили, но теперь уже в собственные ворота. Голдсон помог "орлам" снова сравнять цифры на табло. Именно этот автогол украл победу у Рейнджерса, но спас Бенфику от поражения.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью в Лиссабоне – 2:2.

Для Трубина этот матч стал 36-м в воротах Бенфики в текущем сезоне-2023/2024, в которых пропустил 36 голов и провел 13 встреч на ноль.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Рейнджерс – Бенфика запланирован на 14 марта. Начало в 19:45 по Киеву.

Видеообзор матча Бенфика – Рейнджерс