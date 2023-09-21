Трубин и защита серьезно "наварили": Бенфика проиграла Зальцбургу в Лиге чемпионов – видеообзор

Бенфика 20 сентября ужасно стартовала в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024. "Орлы" играли почти весь поединок в меньшинстве и закономерно проиграли Зальцбургу.

Бенфика – РБ Зальцбург 0:2

Голы: Шимич, 15 (п), Глух, 51

Нереализованный пенальти: Конате, 3 (Зальцбург)

Удаление: Силва, 13 (Бенфика)

Анатолий Трубин вышел в старте Бенфики. Уже в начале поединка украинец грубо сыграл на выходе против соперника. Голкипер обеими руками ударил центрбека РБ Зальцбурга в голову. Судья указал на 11 метров и показал Трубину желтую карточку, пишет 24 Канал.

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К счастью, Анатолию повезло, ведь Конате пробил выше ворот. Ужасное начало дебюта было для Трубина в Лиге чемпионов за "орлов".

Уже на 13-й минуте португальцы сами себе наделали проблемы. Защитник отдал в недодачу обратно на Трубина, мяч перехватил соперник, опрокинул вышедшего далеко из ворот Анатолия. Лишь Силва рукой остановил мяч не линии ворот Бенфики.

"Волейболист" из Бенфики получил красную карточку и уже на старте поединка оставил хозяев в меньшинстве. На этот раз пенальти принялся пробивать Шимич, легко разведя мяч и Трубина по разным углам ворот. Зальцбург повел в счете 0:1.

В первом тайме команды больше не забивали, но защита "орлов" продолжала совершать ошибки.

На 51-й минуте Глух удвоил победу Зальцбурга – 0:2. Защита Бенфики покинула Трубина сразу на четырех футболистов соперника. Анатолий пытался спасти команду от гола, вышел из ворот, но гости смогли переиграть украинца.

До финального свистка ни Бенфика, ни Зальцбурга не забивали. Клуб Трубина, которого за ошибки освистывали фаны португальского клуба, потерпел домашнее поражение 0:2.

Бенфика стала единственным клубом в группе "D", не набравшим очков. Зальцбург единолично возглавил таблицу, а Интер и Реал Сосьедад, неожиданно расписав мировую 1:1, идут на втором и третьем местах соответственно, набрав по одному пункту.

Видеообзор матча Бенфика – РБ Зальцбург