Бенфика разгромила Мидтьюлланн в Лиге чемпионов: Яремчук вышел на замену вместо героя матча

Бенфика сыграла первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. "Орлы" на собственном поле разгромили датский Мидтьюллан.

Бенфика – Миттьюлланн 4:1

Голы: Рамос, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен.)

Португальская Бенфика сделала уверенный шаг в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда на собственном поле разгромила датский Миттьюлланн.

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Победу "орлам" принес хет-трик нападающего Гонсало Рамоса. Во время первых двух голов ему ассистировал бывший футболист донецкого Шахтера Давид Нерес, который за "горняков" не сыграл ни одного официального матча.

Украинец Роман Яремчук вышел на поле на 79-й минуте, когда уже был установлен окончательный счет. Он заменил Рамоса.

Стоит отметить, что Яремчук сменил номер в Бенфике. Теперь он выступает за команду из "9" на спине.

Именно победитель пары Бенфика – Миттьюлланн станет соперником киевского Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если киевляне смогут пройти австрийский Штурм