Бенфика пробилась в 1/2 Кубка Лиги, Яремчук несмотря на проблемы с мышцами вышел на замену

Бенфика 15 декабря принимала Спортинг из Ковильи. "Орлы" стали полуфиналистами Кубка португальской лиги.

Вышел, но не забил

Роман Яремчук рисковал пропустить кубковый поединок из-за проблем с мышцами. Украинец все же попал в заявку на игру и даже получил 25 минут игрового времени во втором тайме.

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Однако не отметился результативными действиями. Но и без этого Бенфике удалось одержать уверенную домашнюю победу над Спортингом из Ковильи.

Уже на 28-й минуте главный конкурент Яремчука в борьбе за место на острие атаки Сеферович открыл счет в игре.

После перерыва дубль Дарвина довел счет до разгромного 3:0. Именно с таким счетом Бенфика обыграла соперника и вышла в полуфинал Кубка португальской лиги.