Бенфика пробилась в 1/2 Кубка Лиги, Яремчук несмотря на проблемы с мышцами вышел на замену

16 декабря 2021 , 09:21
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Источник:

24 канал

Бенфика 15 декабря принимала Спортинг из Ковильи. "Орлы" стали полуфиналистами Кубка португальской лиги.

Вышел, но не забил

Роман Яремчук рисковал пропустить кубковый поединок из-за проблем с мышцами. Украинец все же попал в заявку на игру и даже получил 25 минут игрового времени во втором тайме.

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Однако не отметился результативными действиями. Но и без этого Бенфике удалось одержать уверенную домашнюю победу над Спортингом из Ковильи.

Уже на 28-й минуте главный конкурент Яремчука в борьбе за место на острие атаки Сеферович открыл счет в игре.

После перерыва дубль Дарвина довел счет до разгромного 3:0. Именно с таким счетом Бенфика обыграла соперника и вышла в полуфинал Кубка португальской лиги.

  • Уже 19 декабря команда украинца дома примет Маритиму в чемпионате Португалии.
  • В сезоне-2021/2022 Яремчук сыграл за "орлов" 20 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
Автор: Софія Кулай