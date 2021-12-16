Вышел, но не забил
Роман Яремчук рисковал пропустить кубковый поединок из-за проблем с мышцами. Украинец все же попал в заявку на игру и даже получил 25 минут игрового времени во втором тайме.
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Однако не отметился результативными действиями. Но и без этого Бенфике удалось одержать уверенную домашнюю победу над Спортингом из Ковильи.
Уже на 28-й минуте главный конкурент Яремчука в борьбе за место на острие атаки Сеферович открыл счет в игре.
После перерыва дубль Дарвина довел счет до разгромного 3:0. Именно с таким счетом Бенфика обыграла соперника и вышла в полуфинал Кубка португальской лиги.
- Уже 19 декабря команда украинца дома примет Маритиму в чемпионате Португалии.
- В сезоне-2021/2022 Яремчук сыграл за "орлов" 20 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.