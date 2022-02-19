Бенфика потеряла очки в борьбе за чемпионство, Яремчук сыграл менее 10 минут
19 февраля 2022 , 08:30Читати новину українською
Бенфика 18 февраля потеряла победу в выездном матче против Боавишты. Роман Яремчук не успел отличиться результативными действиями.
Мизерное время для Яремчука
Еще до перерыва "орлы" сделали комфортное преимущество в счете 0:2, но потеряли его в течение матча. В конце поединка Боавишта дважды забила за шесть минут и сравнила цифры на табло – 2:2, сообщает 24 канал.
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Роман Яремчук вышел на поле только на 87-й минуте. Украинский форвард не смог доставить победу Бенфике. Финальный свисток зафиксировал военную мировую 2:2. Украинец отыграл всего восемь минут, если учитывать компенсированное арбитром до матча время.
- Бенфика с 51 очком продолжает замыкать тройку лидеров чемпионата Португалии. До идущего вторым Спортинга отставание в три пункта.
- Боавишта идет 12-й, имея в своем активе 22 балла.
Боавишта – Бенфика видеообзор матча