Мізерний час для Яремчука

Ще до перерви "орли" зробили комфортну перевагу у рахунку 0:2, але розгубили її протягом матчу. Наприкінці поєдинку Боавішта двічі забила за шість хвилин та зрівняла цифри на табло – 2:2, повідомляє 24 канал.

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Роман Яремчук вийшов на поле лише на 87-й хвилині. Український форвард не зміг принести перемогу Бенфіці. Фінальний свисток зафіксував бойову мирову 2:2. Українець відіграв лише вісім хвилин, якщо враховувати компенсований арбітром до матчу час.

Бенфіка з 51 очко продовжує замикати трійку лідерів чемпіонату Португалії. До Спортинга, який йде другим, відставання у три пункти.

Боавішта йде 12-ю, маючи у своєму активі 22 бали.

Боавішта – Бенфіка відеоогляд матчу