Конкурент для Трубина: Бенфика подписала контракт с воспитанником Динамо
Источник:ФК Бенфика
Португальская Бенфика рассчитывает на потенциал украинского футболиста Игоря Костенко. Юный голкипер проводит третий сезон в системе "орлов".
Официальный сайт Бенфики сообщил о подписании тренировочного контракта с украинским голкипером Игорем Костенко. Воспитанник киевского Динамо в прошлом году стал чемпионом Португалии среди команд в возрасте до 16 лет.
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Тренировочный контракт действует до совершеннолетия игрока, после чего подписывается полноценное соглашение. На этот период клуб берет на себя ответственность за питание, проживание в надлежащих условиях и обеспечение медицинским обслуживанием.
Игорь Костенко – игрок Бенфики / instagram.com/igor_kostenko_official1
Что известно о будущем конкуренте Трубина
- Игорь Костенко на протяжении шести лет выступал за детские команды киевского Динамо. В 2021 году попал в португальскую Бенфику.
- В прошлом сезоне Костенко сыграл 26 поединков за Бенфику U-16, в которых пропустил 20 голов. По итогу сезона "орлы" стали чемпионами Португалии в этой возрастной группе.
- В нынешнем сезоне Костенко сыграл уже 22 матча за юношеские команды Бенфики U-16 и U-17.
- Будем надеяться, что тренеры сборной взяли на карандаш талантливого парня.