Трубин снова зажег за Бенфику и помог ей совершить крутой камбэк: видео сэйвов украинца
Анатолий несколько раз выручил лиссабонцев в первом тайме встречи против Риу Аве. Несмотря на пропущенный гол, "орлы" смогли собраться и разгромить соперника.
В чемпионате Португалии в эти выходные проходили матчи 17 тура. В одной из игр воскресенья действующий чемпион Бенфика принимала аутсайдера таблицы Риу Аве, пишет 24 канал.
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С первых минут уже традиционно в основе лиссабонцев вышел Анатолий Трубин. Несмотря на очевидный статус фаворита, Бенфика пропустила уже на 9 минуте.
Более того, в течение первого тайма у Риу Аве было несколько крутых моментов для увеличения счета. Но помешал Трубин, совершивший аж четыре сэйва!
Видео сэйвов Трубина в матче с Риу Аве:
В конце концов, Бенфика смогла переломить ход встречи. Перед перерывом счет сравнял Анхель Ди Мария, а уже во втором тайме хозяева забили еще три гола благодаря Антонио Силви, Маркосу Леонардо и Жоау Мариу. Итоговый счет – 4:1.
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По итогам тура Бенфика продолжает идти второй в турнирной таблице Примейры. Команда Роджера Шмидта на один балл отстает от действующего лидера Спортинга и на четыре очка опережает Порту.Справка. Этим летом Анатолий Трубин перебрался из Шахтера в Бенфику за 10 миллионов евро. В составе "орлов" украинец провел уже 21 матч. На его счету 9 клиншитов и 21 пропущенный мяч.
Видеообзор матча Бенфика – Риу Аве: