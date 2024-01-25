Бенфика с Трубиным в серии пенальти сенсационно вылетела из Кубка лиги в шаге от финала: видео

В среду, 24 января, Бенфика провела полуфинальный матч Кубка португальской лиги против Эшторил-Прая. "Орлы" с Анатолием Трубиным не смогли пробиться в финал.

Анатолий Трубин уже традиционно вышел в ворота Бенфики и уже на 16-й минуте пропустил в ближний угол. Эшторил первым повел в счете, который держался до второго тайма, сообщает 24 Канал.

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Несчастливый кубковый день для украинцев

Лишь на 58-й минуте Бенфика смогла сравнять цифры на табло. Команду принялся спасать ее капитан Николас Отаменди. Счет стал равным 1:1.

В основное время встречи команды не смогли определить финалиста Кубка лиги. Поэтому болельщиков ждала послематчевая серия пенальти.

Команды нанесли по 6 ударов. К сожалению, лишь один из них сумел потянуть Трубин, хотя был близок к еще одному сейву, но не дотянулся до мяча. Вместо этого Бенфика дважды промахнулась с 11 метров. Эшторил сенсационно обыграл "орлов" в серии 11-метровых и вышел в финал Кубка португальской лиги – 4:5.

Трубин вместе с Бенфикой останавливается в 1/2 финала кубкового турнира.

24 января стал несчастливым днем для украинских легионеров в Европе. В этот день Жирона Артема Довбика и Виктора Цыганкова проиграла на выезде Мальорке 3:2 и вылетела из Кубка Короля на стадии четвертьфинала.

Любопытно! 22-летний украинский голкипер пропустил свой 21-й мяч в 25 сыгранных поединках за Бенфику. В 10 встречах сыграл на ноль.

Свой следующий матч Бенфика проведет уже 29 января на выезде против Эштрела Амадора в рамках Примейра-Лиги.

В финале Кубка португальской лиги сойдутся Эшторил и Брага, минимально обыгравшие в полуфинале Спортинг 1:0. Решающая встреча состоится 27 января в 21:45 по Киеву.

Бенфика – Эштурил: видеообзор матча