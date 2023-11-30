Суперкамбек в ворота Трубина: Бенфика потеряла победу с 3:0 над Интером в ЛЧ – видеообзор

В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024 Бенфика принимала Интер. "Орлам" "кровь из носа" нужно было побеждать, к чему они были близки, но во втором тайме их игра развалилась.

Бенфика – Интер 3:3

Голы: Жоау Мариу, 5, 13, 34 – Арнаутович, 51, Фраттези, 58, Санчес, 72

Удаление: Антонио Силва, 84 (Бенфика)

Бенфика подошла к этому матчу в статусе аутсайдера квартета "D", не набрав ни одного балла в четырех турах. Анатолий Трубин уже традиционно вышел в стартовом составе "орлов", пишет 24 Канал.

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Хозяева вышли на поле очень мотивированными и уже к 15-й минуте забили два быстрых гола в ворота Аудеро. Дубль в ворота "Интера" оформил Жоау Мариу.

Через 20 минут автор дубля забил свой третий мяч и оформил хет-трик – 3:0.

Среди этих голов "орлов" Трубун выдал победную дуэль против Арнаутовича, оказавшегося лицом к лицу с украинским голкипером.

Казалось, Бенфика уже в первом тайме гарантировала себе победу и первые набранные баллы в этом розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов. Однако во втором тайме все перевернулось вверх дном.

Уже на старте второй части матча Интер отквитал один гол благодаря все тому же Арнаутовичу, на этот раз победившему в дуэли с Трубиным.

Уже через семь минут "нерадзурри" снизили свое отставание до минимума. Фраттези забил второй гол в ворота хозяев – 3:2.

На экваторе второй 45-минутки Интер заработал право на пенальти, которое реализовал Санчес и сравнил цифры на табло 3:3. Мегакамбек совершили гости из Италии.

К тому же еще добавилось изъятие в составе Бенфики, которое на 84-й минуте заработал Антонио Силва.

Бенфика очень странно потеряла победный счет в домашней игре с Интером – 3:3.

"Орлы" набрали первый бал и продолжают замыкать группу "D". Клуб Трубина еще имеет шанс на еврокубковую весну в Лиге Европы, но для этого нужна в последнем матче группового раунда ЛЧ по РБ Зальцбург только победа в два мяча или больше.

Интер с 11 баллами идет вторым и вместе с лидером квартета Реал Сосьедад (тоже 11 пунктов) направились в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Бенфика – Интер