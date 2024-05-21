Готовится трансферная бомба: Бенфика ведет переговоры о подписании талантливого украинца
Источник:Sport.ua
Защитник молодежной сборной Украины Богдан Слюбик может продолжить карьеру в Бенфике. Португальский гранд ведет переговоры с львовским Рухом по трансферу.
Португальская Бенфика начала переговоры с львовским Рухом по трансферу защитника молодежной сборной Украины Богдана Слюбика. Посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.
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Бенфика пытается подписать еще одного украинца
Рассматривается несколько вариантов потенциального трансфера: часть прав на защитника останется у Руха, Слюбик еще на год останется в УПЛ на правах аренды или полноценный трансфер. От этого будет зависеть сумма потенциального перехода. Потенциальный трансфер может потянуть от 5 до 10 млн евро.Важно. Бенфика очень довольна переходом Анатолия Трубина, поэтому внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.
Богдан Слюбик в нынешнем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 4 гола. Его контракт с Рухом действует до 2027 года.
Кто такой Богдан Слюбик
- Богдан Слюбик – воспитанник львовских Карпат.
- В 2020-м году, после распада "львов", стал футболистом Руха, выступая за юношескую команду U-19 "желто-черных".
- Летом 2022-го стал игроком первой команды Руха, за которую уже в целом провел 47 матчей (4 гола).
- Является футболистом молодежной сборной Украины (2 матча).