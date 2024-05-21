Португальська Бенфіка розпочала перемовини із львіським Рухом по трансферу захисника молодіжної збірної України Богдана Слюбика. Посередником трансферу виступає агент Олег Смалійчук.
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Розглядається декілька варіантів потенційного трансферу: частина прав на захисника залишиться у Руха, Слюбик ще на рік залишиться в УПЛ на правах оренди або повноцінний трансфер. Від цього буде залежати сума потенційного переходу. Потенційний трансфер може потягнути від 5 до 10 млн євро.
Богдан Слюбик у нинішньому сезоні провів 28 матчів, у яких забив 4 голи. Його контракт із Рухом діє до 2027 року.
Хто такий Богдан Слюбик
- Богдан Слюбик – вихованець львівських Карпат.
- У 2020-му році, після розпаду "левів", став футболістом Руха, виступавши за юнацьку команду U-19 "жовто-чорних".
- Влітку 2022-го став гравцем першої команди Руха, за яку вже загалом провів 47 матчів (4 голи).
- Є футболістом молодіжної збірної України (2 матчі).