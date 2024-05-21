Португальська Бенфіка розпочала перемовини із львіським Рухом по трансферу захисника молодіжної збірної України Богдана Слюбика. Посередником трансферу виступає агент Олег Смалійчук.

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Бенфіка намагається підписати ще одного українця

Розглядається декілька варіантів потенційного трансферу: частина прав на захисника залишиться у Руха, Слюбик ще на рік залишиться в УПЛ на правах оренди або повноцінний трансфер. Від цього буде залежати сума потенційного переходу. Потенційний трансфер може потягнути від 5 до 10 млн євро.

Важливо. Бенфіка дуже задоволена переходом Анатолія Трубіна, тому уважно слідкує за українським ринком. Португальці вважають, що Слюбик здатен прогресувати та у майбутньому стати фінансовим активом клубу.

Богдан Слюбик у нинішньому сезоні провів 28 матчів, у яких забив 4 голи. Його контракт із Рухом діє до 2027 року.

Хто такий Богдан Слюбик