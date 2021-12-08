Яремчук забил гол в ворота Динамо в Лиге чемпионов: видео

Роман Яремчук открыл счет в матче Бенфика – Динамо в Лиге чемпионов. Нападающий отличился в воротах киевского клуба.

Гол Яремчука

Динамо имело шанс забить гол на 8-й минуте встречи, но Цыганков пробил выше перекладины, когда оказался перед пустыми воротами.

Стоящее Челси забил гол в ворота Зенита уже на 85-й секунде матча: видео

При этом Бенфика одним из своих шансов воспользовалась сполна.

Жоау Мариу обыграл соперников на левом фланге, вошел в штрафную и почти с линии поля сбросил под удар Яремчуку. Нападающий пробил в касание, опередив Миколенко и Сидорчука. Мяч с отскоком от газона пролетел над рукой Бущана.

Для Яремчука это дебютный гол в Лиге чемпионов.

Видео гола Яремчука