Яремчук забил гол в ворота Динамо в Лиге чемпионов: видео
8 декабря 2021 , 22:28Читати новину українською
Источник:24 канал
Роман Яремчук открыл счет в матче Бенфика – Динамо в Лиге чемпионов. Нападающий отличился в воротах киевского клуба.
Гол Яремчука
Динамо имело шанс забить гол на 8-й минуте встречи, но Цыганков пробил выше перекладины, когда оказался перед пустыми воротами.
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При этом Бенфика одним из своих шансов воспользовалась сполна.
Жоау Мариу обыграл соперников на левом фланге, вошел в штрафную и почти с линии поля сбросил под удар Яремчуку. Нападающий пробил в касание, опередив Миколенко и Сидорчука. Мяч с отскоком от газона пролетел над рукой Бущана.
Для Яремчука это дебютный гол в Лиге чемпионов.
Видео гола Яремчука