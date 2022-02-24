Гол Яремчука принес ничью Бенфике в Лиге чемпионов: Аякс забил в собственные ворота – видеообзор

Бенфика 23 февраля сыграла дома против Аякса в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды расписали боевую мировую.

Бенфика – Аякс 2:2

Голы: Алле, 26 (авт.), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29

Роман Яремчук не попал в стартовую одиннадцатую Бенфики. Команды довольно осторожно начали поединок, не став форсировать события, пишет 24 канал.

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Вертонген головой замкнул передачу в штрафной соперника, но пробил прямо туда, где находился голкипер.

Аякс острее действовал на старте поединка. Энтони пробил по центру ворот – Влаходимос во второй раз продемонстрировал свое мастерство в рамке своих владений.

На 18-й минуте великолепную контратаку продемонстрировали гости. Марзави отобрал мяч у соперника, обыгрался в стеночку с партнером по команде и сделал верховую передачу в центр штрафной "орлов". Защита португальцев полностью потеряла свободного Тадича, который в одиночестве ударом в одно касание эффектно отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

Видео гола Тадича

Меньше десяти минут понадобилось хозяевам, чтобы сравнять цифры на табло. Но не без помощи соперника.

Огорчил обоих голкиперов

Удары Вертонгена дважды были заблокированы защитниками, но мяч снова отлетел в ноги Яна. Футболист Бенфики прострелил во вратарскую Аякса, мяч задел ногу Алле и от него залетел в сетку ворот – 1:1 курьезный автогол лучшего бомбардира нидерландцев.

Видео автогола Алле

Через три минуты Но реабилитировался в глазах родных болельщиков. С первым ударом Себастьена справился голкипер, но отразил перед собой. Мяч отлетел прямо под удар Алле, который вывел Аякс вперед – 1:2.

Видео второго гола Аякса

Еще один опасный момент был у ворот Бенфики, но сначала мяч попал в штангу, а затем Алле пробил мимо ворот.

Именно со счетом 1:2 закончилась первая часть интересного матча.

Активное начало

Команды активно начали второй тайм. Главная звезда Бенфики Нуньес попытался быстро сделать счет 2:2, но мяч после его удара пролетел рядом со стойкой.

Влаходимос спас свою команду после удара Мазрави из пределов штрафной.

Звездный час Яремчука

На 62-й минуте на поле появился Роман Яремчук, заменив Эвертона.

Десять минут понадобилось украинскому нападающему, чтобы сравнять счет для Бенфики. Яремчук доиграл эпизод до конца, добежал на добивание и головой отправил мяч в сетку ворот Аякса – 2:2.

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Видео гола Яремчука

Мог Яремчук раньше записать свою фамилию на табло, если бы дотянулся до классной передачи.

Эмоции брали верх над футболистами, могли команды доиграть матч в меньшинстве. Но главный судья оказался добр к игрокам и не вытащил красную карточку из кармана.

Бенфика и Аякс расписали боевую ничью 2:2 в красивом матче в Лиссабоне.