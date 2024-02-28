В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Бывший тренер Фьюри назвал сильные стороны Усика

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший тренер Тайсона Фьюри Бен Дэвисон. По его словам, оба боксера имеют свои преимущества над соперником.

"Многие люди говорят, что размер Тайсона – это ключ к победе, но вопрос в том, сможет ли он это использовать. Если он неправильно подойдет к бою, ему будет сложно извлечь выгоду из своих габаритов. Я думаю, что ошибочное представление об Усике заключается в том, что он какой-то боец, бегающий по рингу, хотя на самом деле он очень агрессивный.

В клинче будет интересная ситуация, потому что Усик очень технически хорош у них, но с такой разницей в габаритах ты просто не знаешь, как все сложится. Тайсон на самом деле очень хорош в клинче, и там, где Усик, возможно, выиграет в техническом аспекте, но на стороне Фьюри габариты", – сказал Бен Дэвисон.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.