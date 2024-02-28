У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Читайте також "Який ідіот": Ф'юрі-старший відреагував на слова менеджера Усика, який образив Тайсона

Колишній тренер Ф'юрі назвав сильні сторони Усика

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній тренер Тайсона Ф'юрі Бен Девісон. За його словами, обидва боксери мають свої переваги над суперником.

"Багато людей кажуть, що розмір Тайсона – це ключ до перемоги, але питання у тому, чи зможе він це використати. Якщо він неправильно підійде до бою, йому буде складно отримати вигоду зі своїх габаритів. Я думаю, що помилкове уявлення про Усика полягає в тому, що він якийсь боєць, що бігає рингом, хоча насправді він дуже агресивний.

У клінчі буде цікава ситуація, тому що Усик дуже технічно гарний у них, але з такою різницею в габаритах ти просто не знаєш, як усе складеться. Тайсон насправді дуже гарний в клінчі, і там, де Усик, можливо, виграє в технічному аспекті, але на боці Ф’юрі габарити", – сказав Бен Девісон.

Важливо. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.