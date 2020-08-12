Відомий білоруський боєць MMA Олексій Кудін затриманий поліцією міста Молодечно за участь в антиурядових акціях.

Тренер Тарас Кияшко і боксер Денис Гончаренок через соціальні мережі закликали відпустити популярного в країні спортсмена, пише Xsport.

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У соціальних мережах з'явилася поки що непідтверджена інформація про те, що під час бійки з міліцією Кудін побив трьох правоохоронців.

У коментарях під одним з постів з офіційної сторінки Кудіна коментар залишила його дружина. За її словами, бійця побили і затримали.

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