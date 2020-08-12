Білоруського бійця Кудіна побили і заарештували за участь в мітингах проти Лукашенка
Відомий білоруський боєць MMA Олексій Кудін затриманий поліцією міста Молодечно за участь в антиурядових акціях.
Тренер Тарас Кияшко і боксер Денис Гончаренок через соціальні мережі закликали відпустити популярного в країні спортсмена, пише Xsport.
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У соціальних мережах з'явилася поки що непідтверджена інформація про те, що під час бійки з міліцією Кудін побив трьох правоохоронців.
У коментарях під одним з постів з офіційної сторінки Кудіна коментар залишила його дружина. За її словами, бійця побили і затримали.
Протести у Білорусі: все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.