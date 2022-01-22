После того как экипировка открепилась от ботинка спортсмена, литовец Витаутас Строля сумел его поймать и отдать обратно Смольскому.

Как это было Бенедикт Долль "украл" победу у Иоганнеса Бе на последней стрельбе в масс-старте

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В эфире телеканала Eurosport известный российский комментатор Дмитрий Круглов назвал это "необычной историей". Журналист рассказал, что производители креплений давно учли эту проблему и поставили специальные фиксаторы. Круглов предположил, что Смольский, возможно, использовал крепление старого варианта, отметив, что "непонятно, что произошло".

Как прошла гонка

Гонку выиграл Бенедикт Доль (Германия). Второе место у представителя Норвегии Йоханнеса Тингнеса Бе. Третьим приехал к финишу еще один норвежец Штурла Легрейд.

Украинские спортсмены в этой дисциплине участия не принимали.