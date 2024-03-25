Для цього їм треба відповідати принципам Міжнародного олімпійського комітету та списку вимог. Серед них, зокрема, є відсутність "активної підтримки" війни в Україні.

До теми Російських та білоруських тенісистів допустили до Олімпіади-2024

Експерші ракетки світу з Білорусі не зіграють на Олімпіаді

Проте далеко не всі пройдуть цю перевірку. Повідомляється, що друга ракетка світу з Білорусі Арина Сабалєнко не зіграє на Олімпійських іграх 2024 року.

За інформацією видання, вона не потрапила до списку учасників Олімпіади через тісні зв'язки з президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. Сабалєнко є підписанткою листа в підтримку диктаторського режиму та на пресконференціях відмовлялася коментувати їхні спільні фото й не засуджувала війну в Україні.

Також до списку не потрапила експерша ракетка світу Вікторія Азарєнко. Про причини її відсутності поки нічого не повідомляється.

Зазначається також, що лише декілька тенісистів із країн-агресорок зможуть взяти участь в Іграх-2024. Туди очікується потрапить Даніїл Медведєв, Андрєй Рубльов та Дар'я Касаткіна, останні двоє з цього списку не поверталися в Росію після початку повномасштабного вторгнення.

Довідка. Літні олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі. Вони триватимуть з 26 липня по 11 серпня.